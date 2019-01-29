Kalın-Bolton Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Başkanı Donal Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John R.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Başkanı Donal Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton, telefonda görüştü



Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinde mutabık kalınan konuların detayları ele alındı.



Ağırlıklı olarak Suriye'de yaşanan gelişmelerin gündeme geldiği görüşmede, Suriye'den çekilme sürecindeki koordinasyonun devam ettiği, güvenli bölgenin ihdası konusunda yakın iş birliği halinde olunacağı ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesinin önemi konularında mutabık kalındı.



Bölgesel konuların yanı sıra Türkiye ve ABD ikili ilişkilerinin de gündeme geldiği görüşmede iki ülkenin terörle mücadelede etkin iş birliğinin önemi vurgulandı.



Görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen devlet ziyaretinin planlanması da gündeme geldi.

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