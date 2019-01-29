Son Dakika Haberleri: Kalın-Bolton Telefon Görüşmesi

Kalın-Bolton Telefon Görüşmesi

58 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Başkanı Donal Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John R.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Başkanı Donal Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John R. Bolton, telefonda görüştü

Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen hafta gerçekleştirilen telefon görüşmesinde mutabık kalınan konuların detayları ele alındı.

Ağırlıklı olarak Suriye'de yaşanan gelişmelerin gündeme geldiği görüşmede, Suriye'den çekilme sürecindeki koordinasyonun devam ettiği, güvenli bölgenin ihdası konusunda yakın iş birliği halinde olunacağı ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesinin önemi konularında mutabık kalındı.

Bölgesel konuların yanı sıra Türkiye ve ABD ikili ilişkilerinin de gündeme geldiği görüşmede iki ülkenin terörle mücadelede etkin iş birliğinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye gerçekleştirmesi beklenen devlet ziyaretinin planlanması da gündeme geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:46 Kaynak: AA

Türkiye, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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