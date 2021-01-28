Kalın camlı gözlükten gözlerine dikilen mercekle kurtuldu - Son Dakika

Kalın camlı gözlükten gözlerine dikilen mercekle kurtuldu

28.01.2021 11:43
Kalın camlı gözlükten gözlerine dikilen mercekle kurtuldu, System.String[]

Çocukluk yıllarında geçirdiği katarakt ameliyatının ardından yaşamına 15 numara gözlüklerle devam etmek zorunda kalan 46 yaşındaki Fadime Kocaayak, gözlerine dikilen mercekler sayesinde yeniden gözlüksüz görmeye başladı.

Çocukluk yıllarında geçirdiği katarakt ameliyatının ardından yaşamına 15 numara gözlüklerle devam etmek zorunda kalan 46 yaşındaki Fadime Kocaayak, gözlerine dikilen mercekler sayesinde yeniden gözlüksüz görmeye başladı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Kocaayak, 13 yaşındayken katarakt ameliyatı geçirdi.

Göz merceklerinin de alındığı ameliyatın ardından görme sorunları artan Kocaayak'a doktorlar 15 numara gözlük verdi.

Kocaayak'ın her geçen yıl görme sorunları artarken tedavi olmak için yıllarca doktorlara başvurdu.

Bir yakınının vasıtasıyla kentteki özel bir hastaneye başvuran Kocaayak, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz tarafından muayene edildi.

Yıllar önce yapılan göz ameliyatı sırasında gözlerindeki kataraktın merceklerle birlikte alındığını belirleyen Yılmaz, hastasının gözlerine birer hafta arayla 26 numara mercek dikerek, yeniden gözlüksüz görmesini sağladı.

"Yeniden doğmuş gibiyim"

Fadime Kocaayak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın yaptığı ilk muayenenin ardından "yeniden gözlüksüz görebilirsin" dediği zaman gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti.

Kocaayak, yıllarca doktora gittiğini ve yeniden gözlüksüz görebileceğine inanmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kimse bana bu ameliyatı söylemedi. Ama doktorum vazgeçmedi. Beni ameliyat ederek gözlerimin içine mercekler dikti. İlk olarak daha az gören sol gözümden ameliyat oldum. Bir saat sonra rahat bir şekilde görmeye başladım. Dün de sağ gözümden ameliyat oldum. Yıllardır gözlüksüz göremiyordum. Doktorumun yaptığı ameliyatın ardından yeniden rahat bir şekilde görmeye başladım. Yeniden doğmuş gibiyim. Görme kalitem de arttı. Yakın çevrem 15 numara gözlük takarken benimle dalga geçiyordu. Bir de gözlüğümün ağırlığından dolayı burnumda yaralar çıkıyordu. Artık kendi işimi kendim yapabiliyorum. Cep telefonumu rahatlıkla kullanıyorum. İlk işim dokunmatik bir telefon almak."

"Bir doktor olarak hastamın yüzünün gülmesi beni de çok mutlu etti"

Prof. Dr. Safiye Yılmaz ise yaptığı muayenede hastasının gözlükleriyle adaptasyonunun iyi olmadığını belirlediğini, ardından son çare olarak gözlerine mercek dikme kararı aldığını ifade etti.

Ameliyatın hastada olumlu sonuç verdiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Teknoloji bu kadar ilerlemişken hastamın kalın camlı gözlük takması bir doktor olarak beni üzdü. Hastamız gözünün içinde mercekleri koyabileceğimiz yerler zamanla kapandığı için mercekleri dikme kararı aldım. Hastamın gözünde ayrıca titreme olduğu için bu ameliyat daha da zor ve riskliydi. Ameliyatın ardından hastam artık gözlüksüz rahat bir şekilde görmeye başladı. Hem yaşam hem de görme kalitesi yükseldi. Ameliyattan sonra bana sarılmak istedi ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu mümkün olmadı. Bir doktor olarak hastamın yüzünün gülmesi beni de çok mutlu etti."

Yılmaz, birçok hastanın "eğer gözlerime elletirsem kör olurum" korkusuyla tedavi olmaktan korktuğunu, aslında yapılacak mercek ameliyatıyla yeniden gözlük kullanmadan görme şanslarının olduğunu sözlerine ekledi.

Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kalın camlı gözlükten gözlerine dikilen mercekle kurtuldu - Son Dakika


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