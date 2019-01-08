Kalın: "Çekilme Sürecinin Pyd/ypg Dahil Olmak Üzere Terör Örgütlerine ya da Başka Unsurlara Yeni...
1 saat önce
Kalın: "Çekilme sürecinin PYD/YPG dahil olmak üzere terör örgütlerine ya da başka unsurlara yeni fırsat alanı yaratmasına izin vermemeliyiz.
Kalın: "Çekilme sürecinin PYD/YPG dahil olmak üzere terör örgütlerine ya da başka unsurlara yeni fırsat alanı yaratmasına izin vermemeliyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:23 Kaynak: AA
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