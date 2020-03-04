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Kalın: "(CHPIli Özkoç'un sözleri) O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir.
21 dakika önce
Kalın: "(CHPIli Özkoç'un sözleri) O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:00 Kaynak: AA
Kalın: "(CHPIli Özkoç'un sözleri) O sözler, bir insana ait olabilecek bir söz değildir. Yapılan suçlamaları cevap vermeye dahi değer görmüyoruz."
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