Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti) Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir.
6 saat önce
Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti) Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:17 Kaynak: AA
Kalın: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti) Bu ziyaret talebi bizden gelmemiştir. Olup olmayacağına dair değerlendirmelerimiz devam etmektedir."
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