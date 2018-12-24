Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daveti Üzerine Trump'ın, 2019 Yılı İçerisinde Türkiye'yi Ziyaret...
1 saat önce
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (8)
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın daveti üzerine ABD
Başkanı Trump
'ın, 2019 yılı içerisinde Türkiye
'yi ziyaret edeceğini bildirdiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:03 Kaynak: AA
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