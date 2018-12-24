Son Dakika Haberleri: Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daveti Üzerine Trump'ın, 2019 Yılı İçerisinde Türkiye'yi Ziyaret...

Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daveti Üzerine Trump'ın, 2019 Yılı İçerisinde Türkiye'yi Ziyaret...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (8)

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine ABD Başkanı Trump'ın, 2019 yılı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:03 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Türkiye, Donald Trump, Güncel
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