Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşecekler" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşecekler' - Son Dakika

Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşecekler"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.(2)

Kalın: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşecekler

İbrahim Kalın, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İbrahim Kalın'dan Feyzullah Kıyıklık'ın Davutoğlu'nu ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan'ın bu yönde görevlendirmesi olmadı
Son dakika: ABD Senatosu'nun yaptırım onayına Türkiye'den ilk tepki: Süreci takip ediyoruz "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur"

Son Dakika Haberleri
02:22 Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına roket düştü - Son Dakika
02:20 ABD'den Kuzey Kore'ye "esneklik göstermeye hazırız" teklifi - Son Dakika
02:12 Aydın'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
02:03 ANKARA-Haber alınamayan hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu - Son Dakika
02:00 Kazakistan'ın bağımsızlık yıl dönümü Ankara'da kutlandı - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 02:29:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşecekler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]