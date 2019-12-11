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Kalın: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşecekler"
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.(2)
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