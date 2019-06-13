Son Dakika Haberleri: Kalın: "Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen...
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Kalın: "Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen...

7 saat önce

Kalın: "Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir.

Kalın:
Kalın: "Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sayesinde Türkiye Suriye sınırında kurulmak istenen PKK devleti artık ihtimal dışı hale gelmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:25 Kaynak: AA
PKK, Suriye, Türkiye, Politika
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