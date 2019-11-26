Son Dakika Haberleri: Kalın: "Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi'nde vereceği önemli mesajlar var"
Son Dakika Güncel Kalın: 'Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi'nde vereceği önemli mesajlar var' - Son Dakika

Kalın: "Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi'nde vereceği önemli mesajlar var"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamları BERLİN (AA) – Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gelecek hafta Londra'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamları BERLİN (AA) – Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gelecek hafta Londra'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceğini söyledi.

Kalın: Cumhurbaşkanımızın NATO Zirvesi'nde vereceği önemli mesajlar var

İbrahim Kalın, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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