Son Dakika Haberleri: Kalın'dan Komşusunun Kızı Damar İçin Başsağlığı Mesajı

Kalın'dan Komşusunun Kızı Damar İçin Başsağlığı Mesajı

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın, komşusunun kızı olduğunu belirtti.

Kalın'dan Komşusunun Kızı Damar İçin Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın, komşusunun kızı olduğunu belirtti.

Kalın, Twitter hesabından, yaşamını yitiren Araştırma Görevlisi Damar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşımında Damar'ın fotoğrafına da yer veren Kalın, şunları kaydetti:

"Komşumuzun kızı ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, dün menfur bir saldırıda hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:23 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Çankaya Üniversitesi, Güncel
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