Kalın'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım
11 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:53 Kaynak: AA
Kalın, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cesedine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
İbrahim Kalın paylaşımında, "Allah rahmet eylesin. Ailesine, meslektaşlarına ve Anadolu Ajansına taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
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