Son Dakika Haberleri: Kalın'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım

Kalın'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım

11 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.

Kalın'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cesedine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet diledi.
Kalın, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cesedine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
İbrahim Kalın paylaşımında, "Allah rahmet eylesin. Ailesine, meslektaşlarına ve Anadolu Ajansına taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:53 Kaynak: AA
Trabzon, Bayburt, İbrahim Kalın, Politika
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