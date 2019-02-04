Kalın'dan Münbiç ve Fırat'ın doğusu açıklaması
1 saat önce
İbrahim Kalın, "Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması." dedi.
İbrahim Kalın
, "Münbiç
ve Fırat
'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye
'de olması." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:20
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