Son Dakika Haberleri: Kalın'dan Münbiç ve Fırat'ın doğusu açıklaması

Kalın'dan Münbiç ve Fırat'ın doğusu açıklaması

1 saat önce

İbrahim Kalın, "Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması." dedi.

Kalın'dan Münbiç ve Fırat'ın doğusu açıklaması, System.String[]
İbrahim Kalın, "Münbiç ve Fırat'ın doğusunda da benzer bir modelin uygulanması için bizim temel beklentimiz, bölgenin kontrolünün Türkiye'de olması." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:20 

İbrahim Kalın, Münbiç, Fırat, Ekonomi
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