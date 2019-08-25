Son Dakika Haberleri: Kalın'dan şehit askerler için başsağlığı
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Kalın'dan şehit askerler için başsağlığı

48 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni etti.

Kalın'dan şehit askerler için başsağlığı, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni etti.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda şehadet mertebesine ulaşan üç askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak ve teröristler bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyecekler."

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:48 Kaynak: AA
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