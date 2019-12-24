Kalın: " Doğu Akdeniz 'de Türkiye 'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir."

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