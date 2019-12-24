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Kalın: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir."
6 saat önce
Kalın: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:36 Kaynak: AA
Kalın: " Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir."
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