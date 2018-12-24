Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Doğu Akdeniz) Uluslarası Hukuktan Kaynaklanan Haklarımızı İhlal Eden Fiili Durumları...

Kalın: "(Doğu Akdeniz) Uluslarası Hukuktan Kaynaklanan Haklarımızı İhlal Eden Fiili Durumları...

11 dakika önce

Kalın: "(Doğu Akdeniz) Uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ihlal eden fiili durumları yaratılmasına bugüne kadar müsade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz.

Kalın:
Kalın: "(Doğu Akdeniz) Uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarımızı ihlal eden fiili durumları yaratılmasına bugüne kadar müsade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:51 Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Politika
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