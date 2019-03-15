Son Dakika Haberleri: Kalın: Dünya İslamofobik Faşist Terörizme Dur Demelidir

Kalın: Dünya İslamofobik Faşist Terörizme Dur Demelidir

52 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da camiye yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, "Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir" dedi.

Kalın: Dünya İslamofobik Faşist Terörizme Dur Demelidir, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da camiye yönelik silahlı saldırıyı kınayarak, "Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir" dedi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camii'ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişinin hunharca katledildiğini söyleyerek şöyle dedi:

"Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:03 Kaynak: DHA

Yeni Zelanda, Güncel
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