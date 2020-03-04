Kalın: "(Erdoğan'ın Rusya ziyareti) İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: '(Erdoğan'ın Rusya ziyareti) İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla... - Son Dakika

Kalın: "(Erdoğan'ın Rusya ziyareti) İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla...

6 saat önce

Kalın: "(Erdoğan'ın Rusya ziyareti) İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidiyle gidiyoruz.

Kalın:

Kalın: "(Erdoğan'ın Rusya ziyareti) İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidiyle gidiyoruz."

Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:50 Kaynak: AA
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