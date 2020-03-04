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Kalın: "(Erdoğan'ın Rusya ziyareti) İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla...
6 saat önce
Kalın: "(Erdoğan'ın Rusya ziyareti) İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidiyle gidiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:50 Kaynak: AA
Kalın: "(Erdoğan'ın Rusya ziyareti) İdlib'de yaşanan hadiseler çerçevesinde, bir ortak anlayışla bir mutabakata varma ümidiyle gidiyoruz."
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