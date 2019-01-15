Kalın: (Erdoğan'ın Rusya Ziyareti) "Özellikle ABD'nin Çekilme Kararı Sonrasında Ortaya Çıkan Durumu...
1 saat önce
Kalın: (Erdoğan'ın Rusya ziyareti) "Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak.
Kalın: (Erdoğan'ın Rusya
ziyareti) "Özellikle ABD
'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye
hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak"
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:28 Kaynak: AA
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