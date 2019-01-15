Son Dakika Haberleri: Kalın: (Erdoğan'ın Rusya Ziyareti) "Özellikle ABD'nin Çekilme Kararı Sonrasında Ortaya Çıkan Durumu...

Kalın: (Erdoğan'ın Rusya Ziyareti) "Özellikle ABD'nin Çekilme Kararı Sonrasında Ortaya Çıkan Durumu...

1 saat önce

Kalın: (Erdoğan'ın Rusya ziyareti) "Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak.

Kalın: (Erdoğan'ın Rusya Ziyareti)
Kalın: (Erdoğan'ın Rusya ziyareti) "Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:28 Kaynak: AA

Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Güncel
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