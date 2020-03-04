Kalın: "(Erdoğan'ın ziyareti) Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: '(Erdoğan'ın ziyareti) Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile... - Son Dakika

Kalın: "(Erdoğan'ın ziyareti) Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile...

6 saat önce

Kalın: "(Erdoğan'ın ziyareti) Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır.

Kalın:

Kalın: "(Erdoğan'ın ziyareti) Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır."

Moskova, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:48 Kaynak: AA
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