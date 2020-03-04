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Kalın: "(Erdoğan'ın ziyareti) Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile...
6 saat önce
Kalın: "(Erdoğan'ın ziyareti) Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:48 Kaynak: AA
Kalın: "(Erdoğan'ın ziyareti) Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır."
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