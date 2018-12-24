Kalın: "(Erdoğan-Trump Görüşmesi) 14 Aralık'taki Telefon Görüşmesi Tarihi Bir Görüşmeydi.
1 saat önce
Kalın: "(Erdoğan-Trump görüşmesi) 14 Aralık'taki telefon görüşmesi tarihi bir görüşmeydi.
Kalın: "(Erdoğan- Trump
görüşmesi) 14 Aralık
'taki telefon görüşmesi tarihi bir görüşmeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kere söylediği hususun artık burada bir siyasi direktif ya da talimat haline gelmiş olması son derece önemli."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:05 Kaynak: AA
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