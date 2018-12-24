Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Erdoğan-Trump Görüşmesi) 14 Aralık'taki Telefon Görüşmesi Tarihi Bir Görüşmeydi.

Kalın: "(Erdoğan-Trump Görüşmesi) 14 Aralık'taki Telefon Görüşmesi Tarihi Bir Görüşmeydi.

1 saat önce

Kalın: "(Erdoğan-Trump görüşmesi) 14 Aralık'taki telefon görüşmesi tarihi bir görüşmeydi.

Kalın:
Kalın: "(Erdoğan- Trump görüşmesi) 14 Aralık'taki telefon görüşmesi tarihi bir görüşmeydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok kere söylediği hususun artık burada bir siyasi direktif ya da talimat haline gelmiş olması son derece önemli."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:05 Kaynak: AA

14 Aralık, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak İşkur'dan Tarihi Başarı

Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilmeyeceğini Açıkladı Altuğ Verdi'yi Şehit Eden Trafik Polisinin FETÖ Bağlantısı Olduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 20:54:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Erdoğan-Trump Görüşmesi) 14 Aralık'taki Telefon Görüşmesi Tarihi Bir Görüşmeydi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]