KALIN: ERDOĞAN YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK - Son Dakika
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KALIN: ERDOĞAN YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

05.03.2022 13:38
KALIN: ERDOĞAN YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

ATATÜRK Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kalemle Yol Almak" programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın program sonrasında gündeme dair açıklamalar yaptı.

ATATÜRK Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kalemle Yol Almak" programına katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın program sonrasında gündeme dair açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Burada bizim temel ilkemiz tabii ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği, siyasi birliğine uluslararası hukuk çerçevesinde korunması. Rusya'nın dile getirdiği endişeler, kaygılar her ne ise, bunların savaş yoluyla değil müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi bizim temel yaklaşımımız. Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği bugün de devam edecek. Bugün AB Başkanı, Kanada Başbakanıyla yarın da sayın Putin ile bir görüşmesi olacak. Biz bu mesajları vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kalın, "Bizim bütün çabamız bu savaşı durdurmak yönünde. Bu çerçevede de Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Bütün taraflara, özellikle de Rusya tarafına bu saldırıları durdurulması ve müzakere masası gelmesi yönündeki çağrılarımıza devam ediyoruz. Dün 2. müzakere turu yapıldı. Önümüzdeki günlerde 3. tur müzakereleri yapılacak. Burada bizim temel ilkemiz tabii ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği, siyasi birliğine uluslararası hukuk çerçevesinde korunması. Rusya'nın dile getirdiği endişeler, kaygılar her ne ise, bunların savaş yoluyla değil müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi bizim temel yaklaşımımız. Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği bugün de devam edecek. Bugün AB Başkanı, Kanada Başbakanıyla yarın da sayın Putin ile bir görüşmesi olacak. Biz bu mesajları vermeye devam edeceğiz" dedi.

"BU SAVAŞIN BİR TARAFI OLMAK GİBİ BİR POZİSYONA İTİLMEK İSTEMİYORUZ"

İbrahim Kalın "Bizim hem Rusya ile hem Ukrayna ile iyi ilişkilerimiz var. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz ne Rusya'dan vazgeçebiliriz ne Ukrayna'dan. İki tarafla da konuşabilen birkaç aktörden birisi Türkiye. Yaptırımların amacı bu savaşı önlemek olmalı. Bunun geçmesi uzaması halinde bu yıkım devam edecek. Daha fazla kayıplar olacak. Şu anda bir yaptırım planımız yok. Bu savaşın bir tarafı olmak gibi bir pozisyona itilmek istemiyoruz. İki tarafla da konuşmayı sürdürebilmemiz gerekiyor. Ekonomimizin bundan olumsuz yönde etkilenmesini istemiyoruz. Herkes Ruslarla köprüleri attığında Rusya'yla kim konuşacak? diye sormamız gerekiyor. Rus tarafının da güvendiği bir muhatabının, onlarla konuşmaya devam etmesi büyük önem arz ediyor. Büyük çatışmalar savaşlar böyle önlenir" diye konuştu.

"MÜZAKERE MASASINDAN SOMUT SONUÇ ÇIKMASINI BEKLEMEK BİRAZ SAFLIK OLUR"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Karamsar olmak istemiyorum ama bu yoğun saldırılar devam ederken, müzakere masasından somut bağlayıcılığı olan, sahadaki durumu doğrudan olumlu manada etkileyecek bir sonucun çıkmasını beklemek biraz saflık olur. Rus tarafının müzakere masasına ciddi bir şans vermesi gerekiyor. Her ne ise vermek istedikleri mesaj, o mesaj verildi. Daha fazla yıkıma devam edilmemesi ve müzakere masasından somut sonucun çıkmasına müsaade etmeleri gerekiyor" dedi.

Görüntü dökümü------------------------

İbrahim Kalın'ın açıklamaları


KALIN: ERDOĞAN YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEK
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

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Kaynak: DHA

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