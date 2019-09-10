Son Dakika Haberleri: Kalın: "F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de...
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Kalın: "F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de...

41 dakika önce

Kalın: "F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz.

Kalın:

Kalın: "F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye'yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:52 Kaynak: AA
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