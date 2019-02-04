Kalın: "(Fetö) Beyhude Çabalarla Artık Ölmekte Olan O Yapıyı ve Ölmesi Gereken O Yapıyı Ayakta...
39 dakika önce
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı (5)İbrahim Kalın: "(FETÖ) Beyhude çabalarla artık ölmekte olan o yapıyı ve ölmesi gereken o yapıyı ayakta tutamayacaklarından hiçkimsenin şüphesi olmasın.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı (5)
İbrahim Kalın: "(FETÖ) Beyhude çabalarla artık ölmekte olan o yapıyı ve ölmesi gereken o yapıyı ayakta tutamayacaklarından hiçkimsenin şüphesi olmasın."
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:21 Kaynak: AA
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