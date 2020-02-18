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Kalın: "(Gezi olayları) O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan...
6 saat önce
Kalın: "(Gezi olayları) O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım."
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:42 Kaynak: AA
Kalın: "(Gezi olayları) O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım."
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