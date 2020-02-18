Kalın: "(Gezi olayları) O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan... - Son Dakika
Son Dakika Politika Kalın: '(Gezi olayları) O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan... - Son Dakika

Kalın: "(Gezi olayları) O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan...

6 saat önce

Kalın: "(Gezi olayları) O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım."

Kalın:

Kalın: "(Gezi olayları) O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım."

Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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