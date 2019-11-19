Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Gümüşhane'deki Dipsiz Göl) Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük...
Son Dakika Güncel Kalın: '(Gümüşhane'deki Dipsiz Göl) Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük... - Son Dakika

Kalın: "(Gümüşhane'deki Dipsiz Göl) Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük...

6 saat önce

Kalın: "(Gümüşhane'deki Dipsiz Göl) Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük hareketleri toleransla karşılamamız mümkün değil."

Kalın:

Kalın: "( Gümüşhane'deki Dipsiz Göl) Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük hareketleri toleransla karşılamamız mümkün değil."

Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:56 Kaynak: AA
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