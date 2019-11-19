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Kalın: "(Gümüşhane'deki Dipsiz Göl) Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük...
6 saat önce
Kalın: "(Gümüşhane'deki Dipsiz Göl) Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük hareketleri toleransla karşılamamız mümkün değil."
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:56 Kaynak: AA
Kalın: "( Gümüşhane'deki Dipsiz Göl) Bu tür tarihi ve doğal değerleri ortadan kaldırmaya dönük hareketleri toleransla karşılamamız mümkün değil."
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