Kalın: (Güvenli bölge) "Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor.
1 saat önce
Kalın: (Güvenli bölge) "Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:24 Kaynak: AA
Kalın: (Güvenli bölge) "Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Ana çerçevede mutabık kaldığımızı ifade edebiliriz."
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