Son Dakika Haberleri: Kalın: "Güvenli Bölgenin Kontrolü Türkiye'de Olacak"

Kalın: "Güvenli Bölgenin Kontrolü Türkiye'de Olacak"

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Kabine Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (5)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:29 Kaynak: AA

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