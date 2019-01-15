Kalın: "Güvenli Bölgenin Kontrolü Türkiye'de Olacak"
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- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kabine
Toplantısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
'ın açıklamaları
ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı gündemi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (5)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye
sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye
'de olacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:29 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'deki Güvenli Bölgenin Kontrolünün Türkiye'de Olacağını Söyledi
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