Kalın: "Hafter yönetiminin ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: 'Hafter yönetiminin ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz' - Son Dakika

Kalın: "Hafter yönetiminin ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu, soruları cevapladı.

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Kalın: "Mültecilerin güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde geri dönüşü sağlanacaksa bunun şartlarının Suriye sahasında oluşturulması gerekiyor."

Kalın: "Meşruiyeti olmayan Hafter yönetiminin ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz. Artık uluslararası toplumun da bunu net bir şekilde görmesi ve buna göre adım atması gerekiyor."

Kalın: Hafter yönetiminin ilan edilen ateşkesi nasıl ihlal ettiğini görüyoruz

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:24 Kaynak: AA
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