Kalın: Hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecek
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CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:11 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın
, Erbil
Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatına kaybetmesiyle ilgili Twitter
hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.
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