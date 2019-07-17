Son Dakika Haberleri: Kalın: Hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecek
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Kalın: Hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecek

4 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

Kalın: Hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecek, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin silahlı saldırıda şehit edilmesiyle ilgili "Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesiyle ilgili, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir" dedi.

Haber: ANKARA, -


İbrahim Kalın, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:14 Kaynak: DHA
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