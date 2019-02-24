Son Dakika Haberleri: Kalın: Hepsi Bu Cinayetlerin Suç Ortağı

Kalın: Hepsi Bu Cinayetlerin Suç Ortağı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır'da idam edilen 9 kişinin fotoğrafını paylaşarak, "Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sisi rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı" dedi.

Kalın: Hepsi Bu Cinayetlerin Suç Ortağı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır'da idam edilen 9 kişinin fotoğrafını paylaşarak, "Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sisi rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Açıklamasında, "Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sis rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı" ifadelerine yer veren Kalın'ın paylaştığı görselde, idam edilen 9 kişinin fotoğrafları yer aldı.

Haber:  ANKARA, -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:51 Kaynak: DHA

Körfez, İbrahim Kalın, Güncel
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