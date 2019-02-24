Kalın: Hepsi Bu Cinayetlerin Suç Ortağı
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır'da idam edilen 9 kişinin fotoğrafını paylaşarak, "Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sisi rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Mısır
'da idam edilen 9 kişinin fotoğrafını paylaşarak, "Batılı ve Körfez
ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sisi
rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter
'dan açıklama yaptı. Açıklamasında, "Batılı ve Körfez ülkelerinin önüne kırmızı halılar serdiği Sis rejiminin idam ettiği dokuz genç. Hepsi bu cinayetlerin suç ortağı" ifadelerine yer veren Kalın'ın paylaştığı görselde, idam edilen 9 kişinin fotoğrafları yer aldı.
Haber: ANKARA, -
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:51 Kaynak: DHA
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