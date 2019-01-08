Son Dakika Haberleri: Kalın: "Hiç Kimse Türkiye'nin Bir Terör Örgütüne Güvence Vermesini Beklemesin"

Kalın: "Hiç Kimse Türkiye'nin Bir Terör Örgütüne Güvence Vermesini Beklemesin"

31 dakika önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. -4-

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Oradaki Kürtler de dahil olmak üzere sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye, en büyük hassasiyeti gösteren ülkedir. Ama hiç kimse Türkiye'nin bir terör örgütüne güvence vermesini, onu şu veya bu gerekçeyle aklayıp meşrulaştırmasını beklemesin."

Kalın, Boltan'a verdiği iki dosyadan birinin YPG/PYD terör örgütünün Suriye'de işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleriyle ilgili olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:20 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Türkiye, Güncel
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