Son Dakika Haberleri: Kalın: "Hiç Kimsenin Ypg/pyd Gibi Bir Terör Örgütüne Yada Onun Maşalarına İhtiyacı Yok"

Kalın: "Hiç Kimsenin Ypg/pyd Gibi Bir Terör Örgütüne Yada Onun Maşalarına İhtiyacı Yok"

19 dakika önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı. (3)

Kalın, ABD ile "güvenli bölge" konusunda anlaşma olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bu konuda müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:38 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Güncel
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