Kalın: "Hiç Kimsenin Ypg/pyd Gibi Bir Terör Örgütüne Yada Onun Maşalarına İhtiyacı Yok"
19 dakika önce
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı. (3)
Kalın, ABD ile "güvenli bölge" konusunda anlaşma olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bu konuda müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:38 Kaynak: AA
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