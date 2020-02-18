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Kalın: "(İdlib) Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en...
19 dakika önce
Kalın: "(İdlib) Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:30 Kaynak: AA
Kalın: "(İdlib) Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."
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