Kalın: "(İdlib) Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: '(İdlib) Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en... - Son Dakika

Kalın: "(İdlib) Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en...

19 dakika önce

Kalın: "(İdlib) Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Kalın:

Kalın: "(İdlib) Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:30 Kaynak: AA
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