Kalın: İdlib'de belirlenen çatışmasızlık bölgelerinin değişmesi söz konusu değil

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'deki gelişmeler konusunda, "Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı basın açıklamasında İdlib'deki durumun değerlendirilmesi için yeni bir zirvenin düzenlenebileceğini ifade eden Kalın, "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor" şeklinde konuştu.