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Kalın: "(İdlib) Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata...
6 saat önce
Kalın: "(İdlib) Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmalarını söylüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:36 Kaynak: AA
Kalın: "(İdlib) Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmalarını söylüyoruz."
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