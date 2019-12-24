Kalın: "(İdlib) Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: '(İdlib) Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata... - Son Dakika

Kalın: "(İdlib) Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata...

6 saat önce

Kalın: "(İdlib) Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmalarını söylüyoruz.

Kalın:

Kalın: "(İdlib) Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmalarını söylüyoruz."

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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