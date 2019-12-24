Kalın: (İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini... - Son Dakika

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Kalın: (İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini...
6 saat önce
Kalın: (İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:32 Kaynak: AA
Kalın: (İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rus tarafından da temel beklentimiz bu."
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