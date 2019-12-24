Kalın: "(İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalın: '(İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini... - Son Dakika

Kalın: "(İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

(1)

Kalın: (İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rus tarafından da temel beklentimiz bu."

Kalın: "(Rejimin saldırılarının durdurulması) Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem İdlib'de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak hem Türkiye'ye dönük yeni bir göç dalgası ortaya çıkacak hem de orada, rejimin girmesi halinde yeni sivil katliamlar yaşanacak."

Kalın: (İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İbrahim Kalın, Kabine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı
İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek

Son Dakika Haberleri
01:49 Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
01:42 Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
01:38 Aşırı yağış nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
01:33 221 kilogram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
01:28 İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 01:52:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalın: "(İdlib) Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]