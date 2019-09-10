Son Dakika Haberleri: Kalın: "(İdlib) Uluslararası toplum üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmek...
Son Dakika Güncel Haber

Kalın: "(İdlib) Uluslararası toplum üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmek...

41 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi gündemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Uluslararası toplum İdlib kaynaklı yeni bir göç dalgasının önlenmesini istiyorsa hem siyasi hem insani hem finansal alanlarda üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmek durumundadır. Aksi halde tek başına Türkiye'nin bu sorumluluğu taşımasını beklemek ne doğrudur ne hakkaniyetlidir ne de adil bir yaklaşım olacaktır."

Kalın: (İdlib) Uluslararası toplum üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmek...

İbrahim Kalın, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD ile yaşanan F-35 krizi ile ilgili açıklamada bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a Ahmet Türk cevabı ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı "Anlaşamadık" deyip görevden aldı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında Fırat'ın doğusu ve ABD mutabakatı konuşuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 20:44:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalın: "(İdlib) Uluslararası toplum üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmek...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]