Kalın: (İdlip) "Rejime ve ona destek veren Rusya Federasyonu'na ihlalleleri sonlandırmaları yönünde...
28 dakika önce
Kalın: (İdlip) "Rejime ve ona destek veren Rusya Federasyonu'na ihlalleleri sonlandırmaları yönünde çağrımızı tekrar etmek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:46 Kaynak: AA
Kalın: (İdlip) "Rejime ve ona destek veren Rusya Federasyonu'na ihlalleleri sonlandırmaları yönünde çağrımızı tekrar etmek istiyorum."
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