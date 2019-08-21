Son Dakika Haberleri: Kalın: (İdlip'te saldırı) tepkilerimizi Rus tarafına ilettik.Önümüzdeki günlerde Sayın...
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Kalın: (İdlip'te saldırı) tepkilerimizi Rus tarafına ilettik.Önümüzdeki günlerde Sayın...

57 dakika önce

Kalın: (İdlip'te saldırı) tepkilerimizi Rus tarafına ilettik.Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak.

Kalın: (İdlip'te saldırı) tepkilerimizi Rus tarafına ilettik.Önümüzdeki günlerde Sayın..., System.String[]

Kalın: ( İdlip'te saldırı) tepkilerimizi Rus tarafına ilettik.Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak

Vladimir Putin, İdlip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:20 Kaynak: AA
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