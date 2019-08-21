Son Dakika Haberleri: Kalın: "(İdlip'te saldırı) Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik"
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Kalın: "(İdlip'te saldırı) Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik"

49 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Kalın: ( İdlip'te saldırı) tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi olacak

İbrahim Kalın, Kabine, İdlip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:27 Kaynak: AA
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