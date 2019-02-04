Son Dakika Haberleri: Kalın: "(Imf İddiası) Bunlar Tamamen Türk Ekonomisiyle İlgili Algıyı Bulandırmaya Dönük Algı...

Kalın: "(Imf İddiası) Bunlar Tamamen Türk Ekonomisiyle İlgili Algıyı Bulandırmaya Dönük Algı...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı.

- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Ocak ayı itibariyle ticaret hacmimiz yüzde 6,3'lük bir artış gösterdi ki bu Türk sanayicisinin ve üreticisinin dünya pazarlarına erişiminin ne kadar güçlendiğini, arttığını bir defa daha gösteriyor."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(IMF iddiası) Bunlar tamamen Türk ekonomisiyle ilgili algıyı bulandırmaya dönük algı operasyonlarıdır. Bu operasyonların nereden yapıldığını da az çok tahmin ediyoruz ve nerelerden geldiğini de görüyoruz. Bunların izlediğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(Çipras'ın açıklamaları) Yaklaşımlarının pozitif ve iyi niyetli olduğunu göstermektedir. Yarınki görüşmelerin bu çerçevede gerçekleşeceğine inanıyoruz."

Kalın: "Kim tarafından gelirse gelsin özellikle Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye Türkiye'nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir."

İbrahim Kalın: "(Münbiç) Yol haritasının çoktan hayata geçirilmiş olması gerekirdi. Oyalama taktiklerinin kimseye bir faydası olmayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:59 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Güncel
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