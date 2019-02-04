Son Dakika Haberleri: Kalın: IMF Yılları Türkiye İçin Geride Kalmıştır (3)

Kalın: IMF Yılları Türkiye İçin Geride Kalmıştır (3)

49 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ne seçimden önce ne de seçimden sonra bir teması, ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu bile değildir.

Kalın: IMF Yılları Türkiye İçin Geride Kalmıştır (3), System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, " Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ne seçimden önce ne de seçimden sonra bir teması, ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu bile değildir. IMF yılları Türkiye için geride kalmıştır" dedi.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin yerel seçimlerden sonra IMF'ye gideceğine dair birtakım rivayetlerin dolandırıldığını söyleyen Kalın, "Ne iş çevrelerimiz ne vatandaşlarımız bu rivayetlerin hiçbirisine itibar etmesinler lütfen. Bunlar tamamen Türk ekonomisi ile ilgili algı operasyonlarıdır. Bu operasyonların da nereden yapıldığını az çok tahmin ediyoruz, nerelerden geldiğini görüyoruz. Bunları izlediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Altını net bir şekilde çizmek isterim ki; Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ne seçimden önce ne de seçimden sonra bir teması, ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu bile değildir. IMF yılları Türkiye için geride kalmıştır" diye konuştu. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:11 Kaynak: DHA

Söz, İbrahim Kalın, Türkiye, Politika
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