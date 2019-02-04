Kalın: IMF Yılları Türkiye İçin Geride Kalmıştır (3)
49 dakika önce
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ne seçimden önce ne de seçimden sonra bir teması, ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu bile değildir.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın
, " Türkiye
'nin IMF ile hiçbir şekilde ne seçimden önce ne de seçimden sonra bir teması, ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu bile değildir. IMF yılları Türkiye için geride kalmıştır" dedi.
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında yapılan kabine toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin yerel seçimlerden sonra IMF'ye gideceğine dair birtakım rivayetlerin dolandırıldığını söyleyen Kalın, "Ne iş çevrelerimiz ne vatandaşlarımız bu rivayetlerin hiçbirisine itibar etmesinler lütfen. Bunlar tamamen Türk ekonomisi ile ilgili algı operasyonlarıdır. Bu operasyonların da nereden yapıldığını az çok tahmin ediyoruz, nerelerden geldiğini görüyoruz. Bunları izlediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz. Altını net bir şekilde çizmek isterim ki; Türkiye'nin IMF ile hiçbir şekilde ne seçimden önce ne de seçimden sonra bir teması, ilişkisi, yeni bir süreci söz konusu bile değildir. IMF yılları Türkiye için geride kalmıştır" diye konuştu. - Ankara
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:11 Kaynak: DHA
Bakan Albayrak, Türkiye'nin En Değerli Bankası Seçilen Ziraat Bankası'nı Tebrik Etti
Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu