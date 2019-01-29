Son Dakika Haberleri: Kalın'ın Bolton'la Görüşmesinde Suriye'den Çekilme Sürecinde Koordinasyonun Devamı, Güvenli...

Kalın'ın Bolton'la Görüşmesinde Suriye'den Çekilme Sürecinde Koordinasyonun Devamı, Güvenli...

1 saat önce

Kalın'ın Bolton'la görüşmesinde Suriye'den çekilme sürecinde koordinasyonun devamı, güvenli bölgenin ihdasında iş birliği konularında mutabık kalındı.

Kalın'ın Bolton'la Görüşmesinde Suriye'den Çekilme Sürecinde Koordinasyonun Devamı, Güvenli..., System.String[]
Kalın'ın Bolton'la görüşmesinde Suriye'den çekilme sürecinde koordinasyonun devamı, güvenli bölgenin ihdasında iş birliği konularında mutabık kalındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Suriye, Güncel
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