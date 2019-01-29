Kalın'ın Bolton'la Görüşmesinde Suriye'den Çekilme Sürecinde Koordinasyonun Devamı, Güvenli...
1 saat önce
Kalın'ın Bolton'la görüşmesinde Suriye'den çekilme sürecinde koordinasyonun devamı, güvenli bölgenin ihdasında iş birliği konularında mutabık kalındı.
Kalın'ın Bolton'la görüşmesinde Suriye
'den çekilme sürecinde koordinasyonun devamı, güvenli bölgenin ihdasında iş birliği konularında mutabık kalındı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA
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