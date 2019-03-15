Son Dakika Haberleri: Kalın: "İslamofobik Söylemlerin Sapık ve Canice Bir İdeolojiye Dönüştüğünü Defalarca Gördük. Dünya...

Kalın: "İslamofobik Söylemlerin Sapık ve Canice Bir İdeolojiye Dönüştüğünü Defalarca Gördük. Dünya...

1 saat önce

Kalın: "İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir.

Kalın:
Kalın: "İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:32 Kaynak: AA

Psycho, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: İslam Karşıtlığının Yeni Bir Örneği Yeni Zelanda'daki Silahlı Saldırgan, Türkiye'ye Yönelik Tehditlerin de Yer Aldığı Manifesto Yayınlamış

Yeni Zelanda'da İki Camiye Gerçekleştirilen Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama Geldi Haluk Levent, Küçük Kız Çocuğuna Tekerlekli Sandalye Alan Kişinin Evinde Yemek Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 09:57:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kalın: "İslamofobik Söylemlerin Sapık ve Canice Bir İdeolojiye Dönüştüğünü Defalarca Gördük. Dünya...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]