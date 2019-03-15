Kalın: "İslamofobik Söylemlerin Sapık ve Canice Bir İdeolojiye Dönüştüğünü Defalarca Gördük. Dünya...
1 saat önce
Kalın: "İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir.
Kalın: "İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:32 Kaynak: AA
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