Kalın: "(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir,... - Son Dakika

Kalın: "(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir,...
İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak planı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur.
İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak planı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir."
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:25 Kaynak: AA
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