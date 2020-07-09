Kalın: "(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir,... - Son Dakika

İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmını ilhak planı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşması Kalın: "(İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı) Bu yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir."