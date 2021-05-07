Kalın: İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere ses bombaları ile yaptığı müdahaleye tepki gösterdi. Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya girerek ses bombalarıyla saldırmasını şiddetle kınıyoruz. Mübarek Ramazan günlerinde hiçbir kutsala saygısı olmayan İsrail işgal güçleri Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmelidir. Bu menfur ve pervasız saldırılar derhal durmalıdır" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,