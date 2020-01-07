Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Eski uygulama aynen devam edecek" - Son Dakika
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Kalın: "(İÜ'deki yemek eylemi) Eski uygulama aynen devam edecek"
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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8.1.2020 02:18:42. #1.11#
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