Kalın-Jeffrey görüşmesi sonrası açıklama
1 saat önce
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Güvenli Bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi.
Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Güvenli Bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye
'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:02
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